BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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23.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend mit roter Tendenz
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 2,89 USD.
Die BigBearai-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 2,89 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 2,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 871'535 BigBearai-Aktien.
Bei 9,39 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 225,48 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 10,23 Prozent wieder erreichen.
Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die BigBearai-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,263 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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