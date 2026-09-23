BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.09.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 2,86 USD ab.
Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 2,86 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 2,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 235'032 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 69,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
16:29
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
22.09.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.