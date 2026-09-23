BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 2,86 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 2,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 235'032 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 69,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 9,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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