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22.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 2,12 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 2,12 USD ab. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,11 USD ein. Bei 2,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 945'147 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 USD) erklomm das Papier am 13.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 249,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,08 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 1,89 Prozent Luft nach unten.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.75 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 32.47 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,263 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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