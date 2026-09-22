BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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22.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 2,92 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 2,92 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,95 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,95 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 873'405 BigBearai-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 221,69 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,59 USD ab. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 11,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 32.47 Mio. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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