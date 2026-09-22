BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf rotem Terrain

Die BigBearai-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,90 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 2,87 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,95 USD. Bisher wurden via New York 377'588 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 69,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 10,54 Prozent sinken.

BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,263 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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