BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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21.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai zeigt sich am Abend gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 2,92 USD.
Die BigBearai-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 2,92 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,92 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 946'538 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 222,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 12,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umsetzen können.
Die BigBearai-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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