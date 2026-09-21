BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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21.09.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: Anleger greifen bei BigBearai am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 2,87 USD zu.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 2,87 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,89 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,88 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 406'755 BigBearai-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 69,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.07.2026 (2,59 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent gesteigert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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