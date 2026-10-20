BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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20.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 2,18 USD nach oben.
Die BigBearai-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 2,18 USD. Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 2,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,10 USD. Zuletzt wurden via New York 736'150 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,83 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 260,00 Prozent zulegen. Bei 2,08 USD fiel das Papier am 20.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BigBearai veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 32.47 Mio. USD eingefahren.
Die BigBearai-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.
2026 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,263 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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