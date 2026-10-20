BigBearai Aktie News: BigBearai präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die BigBearai-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,16 USD. Bei 2,17 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 264'836 Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,83 USD. Gewinne von 262,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2026 bei 2,08 USD. Abschläge von 3,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.75 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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