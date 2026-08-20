BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Donnerstagabend tiefer

Die BigBearai-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 3,04 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,04 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,16 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1'274'532 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 209,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 14,66 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 30.07.2026. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 36.75 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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