BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 3,10 USD. Bei 3,09 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 458'179 BigBearai-Aktien.

Bei 9,39 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 66,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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