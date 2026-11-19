Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1,76 USD. Den Tageshöchststand markierte die BigBearai-Aktie bei 1,87 USD. Bei 1,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'062'680 Aktien.

Bei 7,18 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 307,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2026 (1,74 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 1,42 Prozent sinken.

Am 27.10.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.58 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33.14 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,405 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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