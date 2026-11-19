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19.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 1,81 USD.
Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 16:28 Uhr 3,1 Prozent. In der Spitze gewann die BigBearai-Aktie bis auf 1,87 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331'865 BigBearai-Aktien.
Bei 7,18 USD markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 297,51 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,74 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 27.10.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.58 Mio. USD im Vergleich zu 33.14 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,405 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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