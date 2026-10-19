BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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19.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Abend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 2,10 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,8 Prozent auf 2,10 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 2,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,20 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 623'671 Aktien.
Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 272,86 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,10 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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