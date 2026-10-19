BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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19.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 2,16 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,16 USD. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,14 USD ein. Bei 2,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 220'876 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,83 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 72,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,13 USD fiel das Papier am 16.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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