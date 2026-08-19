BigBearai Aktie News: BigBearai verteuert sich am Abend

Um 20:26 Uhr sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,13 USD zu. Bei 3,20 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,14 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'149'236 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 200,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 17,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 30.07.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 36.75 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,270 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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