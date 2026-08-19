BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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19.08.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 3,07 USD ab.
Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,8 Prozent auf 3,07 USD nach. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 3,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,14 USD. Bisher wurden heute 484'493 BigBearai-Aktien gehandelt.
Bei 9,39 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 206,36 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 18,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.
BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,270 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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