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18.11.2026 20:27:14
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend mit Verlusten
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 1,78 USD ab.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 1,78 USD. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 1,74 USD ein. Mit einem Wert von 1,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'694'010 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 304,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,74 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,25 Prozent.
Am 27.10.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.58 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 33.14 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,405 USD je BigBearai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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