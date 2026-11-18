Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 1,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BigBearai-Aktie bei 1,85 USD. Bei 1,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 730'392 Stück.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,18 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 292,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.11.2026 Kursverluste bis auf 1,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,10 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.10.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.58 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 33.14 Mio. USD eingefahren.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,405 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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