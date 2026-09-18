BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 2,79 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 2,79 USD ab. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,76 USD nach. Mit einem Wert von 2,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'090'407 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 237,16 Prozent. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,00 Prozent.
BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.75 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 32.47 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
18.09.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
18.09.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen deutlich tiefer ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen schlossen uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.