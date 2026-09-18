BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Kursverlusten

Um 20:26 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 2,79 USD ab. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,76 USD nach. Mit einem Wert von 2,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'090'407 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 237,16 Prozent. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,00 Prozent.

BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,71 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.75 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 32.47 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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