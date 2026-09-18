BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag schwächer

Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 2,79 USD ab. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,79 USD ein. Bei 2,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 640'751 BigBearai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2025 auf bis zu 9,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 237,16 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Mit einem Kursverlust von 7,00 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36.75 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat

BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen