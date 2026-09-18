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18.09.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag schwächer

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 2,79 USD.

BigBear.ai
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Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 2,79 USD ab. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,79 USD ein. Bei 2,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 640'751 BigBearai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2025 auf bis zu 9,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 237,16 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Mit einem Kursverlust von 7,00 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.07.2026 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36.75 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’704.10 13.95 SGQBEU
Short 15’246.88 9.00 SYBKYU
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Long 12’949.21 13.61 SXEBDU
Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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