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18.08.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend südwärts

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Abend südwärts

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 3,16 USD.

BigBear.ai
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Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 3,16 USD. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,09 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'498'879 BigBearai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 197,15 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 2,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 22,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,270 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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