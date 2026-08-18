BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 3,15 USD abwärts. Bei 3,09 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 3,11 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 672'409 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 198,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Mit einem Kursverlust von 17,78 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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