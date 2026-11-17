Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1,79 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 1,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,88 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'733'934 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 7,18 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 300,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,76 USD ab. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 1,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 27.10.2026. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.14 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.58 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Minus: Umsatz steigt - Verlust wird deutlich ausgeweitet

S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden

Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat