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17.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von BigBearai
Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 1,79 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 1,79 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 1,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,88 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'733'934 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 7,18 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 300,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,76 USD ab. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 1,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BigBearai am 27.10.2026. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.14 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.58 Mio. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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