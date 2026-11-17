Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 1,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 1,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1,88 USD. Zuletzt wurden via New York 500'313 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,18 USD erreichte der Titel am 05.12.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 289,95 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2026 bei 1,80 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 2,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BigBearai liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.58 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 33.14 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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