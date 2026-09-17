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17.09.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Donnerstagabend nordwärts

BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 2,85 USD zu.

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Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,4 Prozent auf 2,85 USD. Die BigBearai-Aktie legte bis auf 2,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 2,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'096'767 BigBearai-Aktien.

Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 229,47 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 2,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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