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BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

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17.09.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag in Grün

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 2,80 USD nach oben.

BigBear.ai
2.30 CHF -0.39%
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Das Papier von BigBearai konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 2,80 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,84 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 2,80 USD. Zuletzt wechselten 303'473 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,39 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Mit einem Zuwachs von 235,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,59 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.07.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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