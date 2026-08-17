BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Abend

Die BigBearai-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 3,18 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 3,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,24 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 1'211'452 Aktien.

Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 195,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32.47 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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