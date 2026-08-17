BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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17.08.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 3,20 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 3,20 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 3,18 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,24 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 481'445 Stück gehandelt.
Am 15.10.2025 markierte das Papier bei 9,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,90 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,270 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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