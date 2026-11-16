Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 10,6 Prozent im Minus bei 1,85 USD. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,80 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,84 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'218'163 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 287,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,80 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 27.10.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BigBearai 43.58 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33.14 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BigBearai am 11.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,407 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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