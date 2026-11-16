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16.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai gibt am Nachmittag deutlich nach
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 9,9 Prozent auf 1,87 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 1,87 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 1,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,84 USD. Zuletzt wurden via New York 542'508 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 7,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 284,72 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2026 auf bis zu 1,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.
BigBearai veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,50 Prozent auf 43.58 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.14 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,407 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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