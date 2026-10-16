BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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16.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Anleger setzen BigBearai am Abend unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,1 Prozent auf 2,17 USD ab.
Die BigBearai-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 7,1 Prozent auf 2,17 USD. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 2,16 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 930'717 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 300,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,13 USD. Dieser Wert wurde am 15.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 1,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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