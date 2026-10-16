BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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16.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 2,29 USD.
Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 2,29 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,27 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,31 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 413'455 Aktien.
Am 17.10.2025 markierte das Papier bei 8,67 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 279,43 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2026 Kursverluste bis auf 2,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 7,00 Prozent sinken.
BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,18 Prozent auf 36.75 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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