BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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16.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai verbilligt sich am Mittwochabend
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 2,82 USD.
Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 2,82 USD nach. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 2,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 940'523 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 233,57 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,59 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,99 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.75 Mio. USD – ein Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 32.47 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,263 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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