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BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

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16.09.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 2,76 USD nach.

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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 2,76 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 2,76 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225'247 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Gewinne von 240,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 5,99 Prozent Luft nach unten.

BigBearai gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36.75 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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