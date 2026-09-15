BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Dienstagabend tiefer

Um 20:26 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 2,86 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 2,74 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'490'903 BigBearai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 228,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 2,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.75 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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