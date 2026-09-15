BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag in Rot

Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,3 Prozent auf 2,79 USD ab. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,79 USD ein. Bei 2,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 332'369 Stück.

Am 15.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,39 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 237,16 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,59 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 7,00 Prozent sinken.

Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.75 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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