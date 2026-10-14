BigBearai Aktie News: BigBearai verzeichnet am Mittwochabend herbe Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 7,3 Prozent auf 2,22 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,20 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'820'639 BigBearai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 323,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2026 bei 2,20 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BigBearai liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 36.75 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32.47 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 27.10.2026 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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