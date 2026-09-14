BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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14.09.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Aufwind
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 2,89 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 2,89 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,93 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 2,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'331'524 BigBearai-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 15.10.2025 auf bis zu 9,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 225,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 10,23 Prozent Luft nach unten.
Am 30.07.2026 äusserte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,71 USD je Aktie eingebüsst. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent auf 36.75 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,263 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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