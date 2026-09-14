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BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

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14.09.2026 16:29:00

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag schwächer

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 2,86 USD.

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Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 2,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 2,80 USD. Mit einem Wert von 2,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 491'612 Aktien.

Bei einem Wert von 9,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 228,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,59 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit Abgaben von 9,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,05 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,71 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 36.75 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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