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BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098

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14.08.2026 20:27:13

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Verlusten

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Verlusten

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 3,27 USD abwärts.

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Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,2 Prozent auf 3,27 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BigBearai-Aktie bis auf 3,27 USD. Bei 3,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 985'397 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 65,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,59 USD ab. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 26,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BigBearai einen Umsatz von 32.47 Mio. USD eingefahren.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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