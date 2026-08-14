BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3,32 USD. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 3,30 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,38 USD. Bisher wurden via New York 412'278 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 182,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit Abgaben von 21,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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