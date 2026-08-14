BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.08.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 3,32 USD.
Die BigBearai-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3,32 USD. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 3,30 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,38 USD. Bisher wurden via New York 412'278 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 9,39 USD erreichte der Titel am 15.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 182,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit Abgaben von 21,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 30.07.2026. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 36.75 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,270 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
16:29
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai präsentiert sich am Donnerstagabend stärker (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.03.26
|BigBear.ai-Aktie deutlich tiefer: KI-Firma verbessert Quartalsverlust deutlich - Umsatz bricht ein (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI gibt nach -- DAX im Plus -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.