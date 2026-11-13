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13.11.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: Anleger schicken BigBearai am Abend tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 7,2 Prozent auf 1,92 USD ab.
Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 7,2 Prozent auf 1,92 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte BigBearai-Aktie bei 1,90 USD. Bei 2,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'497'298 BigBearai-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,18 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 273,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2026 (1,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 1,04 Prozent sinken.
BigBearai gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 43.58 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 33.14 Mio. USD umgesetzt.
BigBearai wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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