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13.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BigBearai
Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 1,97 USD abwärts.
Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 1,97 USD. Bei 1,97 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 2,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 319'441 BigBearai-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,18 USD) erklomm das Papier am 05.12.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 264,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 13.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,97 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 27.10.2026 lud BigBearai zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. BigBearai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33.14 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.58 Mio. USD ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 11.03.2027 gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,407 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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