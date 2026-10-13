BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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13.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend höher
Die Aktie von BigBearai zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 2,40 USD.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 2,40 USD. Die BigBearai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,57 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,31 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 3'946'208 BigBearai-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,39 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 292,07 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 30.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,71 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 36.75 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32.47 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,18 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 27.10.2026 vorlegen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,263 USD je BigBearai-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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