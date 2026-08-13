BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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13.08.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag im Plus
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 3,30 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 3,30 USD zu. Die BigBearai-Aktie legte bis auf 3,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 422'581 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 15.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 184,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 2,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 27,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 30.07.2026 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.75 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2026 -0,270 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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