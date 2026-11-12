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12.11.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai knickt am Nachmittag ein
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 2,14 USD abwärts.
Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 7,0 Prozent bei 2,14 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 2,14 USD. Bei 2,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 367'040 BigBearai-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 7,40 USD. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 71,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,08 USD fiel das Papier am 21.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,04 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
BigBearai liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 43.58 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33.14 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,407 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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