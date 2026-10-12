BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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12.10.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 2,30 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 2,30 USD. Bei 2,30 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 659'327 BigBearai-Aktien.
Bei 9,39 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 308,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2026 Kursverluste bis auf 2,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,00 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 30.07.2026 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,71 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.75 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32.47 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 27.10.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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