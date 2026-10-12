BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Kursabschlägen

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,35 USD abwärts. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,35 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,37 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279'891 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 300,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,35 USD ab. Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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