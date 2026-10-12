BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:29:00
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 2,35 USD.
Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,35 USD abwärts. In der Spitze büsste die BigBearai-Aktie bis auf 2,35 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,37 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 279'891 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 9,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 300,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,35 USD ab. Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,71 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat BigBearai im vergangenen Quartal 36.75 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BigBearai 32.47 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,263 USD je BigBearai-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie
S&P-Ranking zeigt: Bei diesen Titeln könnte es eng für Shortseller werden
Palantir vs. BigBear.ai: Welche KI-Rüstungsaktie nach den Q1-Zahlen die Nase vorn hat
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu BigBear.ai
|
16:29
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|BigBearai Aktie News: BigBearai am Freitagabend mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Erwartungen enttäuscht - weiter rote Zahlen (finanzen.ch)
|
05.05.26
|Ausblick: BigBear.ai stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu BigBear.ai
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.