BigBear.ai Aktie 115286670 / US08975B1098
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12.08.2026 20:27:13
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend mit Kursabschlägen
Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 3,25 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 3,25 USD. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 3,24 USD. Bei 3,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'525'345 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Am 15.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 65,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 2,59 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 25,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 30.07.2026 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 36.75 Mio. USD gegenüber 32.47 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BigBearai am 11.11.2026 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,270 USD je BigBearai-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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